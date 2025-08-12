Federalberghi, ad agosto a Palermo calo 10 per cento del turismo

Rispetto allo stesso periodo dell’agosto 2024, le presenze turistiche nel capoluogo siciliano sono calate del 10 per cento, secondo Federalberghi Palermo che avvisa: «Questo dato è un campanello d’allarme. Palermo ha un potenziale straordinario, ma la percezione di insicurezza tra i turisti sta erodendo il nostro essere attrattivi. In un mercato globale altamente competitivo, l’immagine della destinazione è un elemento decisivo. Se non interveniamo subito con azioni concrete per migliorare la sicurezza urbana e la gestione degli spazi pubblici, rischiamo di compromettere il posizionamento conquistato negli ultimi anni», dice Rosa Di Stefano, presidente degli albergatori palermitani.

«Proteggere il brand Palermo – sottolinea Di Stefano – significa proteggere migliaia di posti di lavoro, centinaia di imprese e un’economia che può crescere ancora, se sostenuta da politiche adeguate e visione di lungo periodo. Il turismo è, allo stesso tempo, uno dei motori economici più potenti di centinaia di comunità italiane e uno degli asset più sottovalutati del nostro sistema produttivo». 

