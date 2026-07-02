Foto VincentLR Wikimedia

Catania, chiusa la stazione Galatea: lavori agli impianti antincendio fino al 9 agosto

02/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La stazione Galatea, una delle fermate della metropolitana di Catania e anche la più vicina al lungomare e alla zona del mare, sarà chiusa al pubblico da lunedì 6 luglio fino a domenica 9 agosto per consentire interventi di adeguamento degli impianti antincendio.

Treni in transito senza fermata

Durante il periodo dei lavori, i convogli continueranno a circolare regolarmente lungo la linea, ma non effettueranno la fermata a Galatea, limitandosi al solo transito. Nessuna variazione è prevista per le altre stazioni del tracciato, dove il servizio resterà invariato.

Disagi temporanei e riapertura

La chiusura si rende necessaria per garantire il miglioramento degli standard di sicurezza dell’impianto. La stazione, particolarmente strategica perché situata nell’area urbana più vicina al mare di Catania, tornerà operativa al termine degli interventi.

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