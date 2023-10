Favignana, turista scivola mentre percorre il sentiero: trasportata in ospedale

Una turista di origini friulane è rimasta ferita mentre si trovava a Marettimo (frazione di Favignana, appartenente all’arcipelago delle Isole Egadi, Trapani). La donna, in vacanza con degli amici, si sarebbe infortunata scivolando mentre percorreva un sentiero. A seguito della caduta, la 69enne avrebbe riportato delle fratture sospette. Sul posto sono intervenuti gli operatori del soccorso alpino a bordo di un elicottero militare per agevolare l’accesso in una zona impervia. Dopo averla immobilizzata, la turista è stata issata a bordo del velivolo e trasportata in ospedale.

Articoli correlati