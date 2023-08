Favignana, operazione Ghost fishing: rimosse reti da pesca dai fondali

Il Comune di Favignana e l’Area Marina Protetta Isole Egadi, insieme con l’Associazione del Borgo marinaro di Punta Lunga, il diving Subbaqqueria e i pescatori professionali di Punta Lunga ha effettuato, nella giornata di martedì, un intervento di rimozione di reti fantasma dai fondali. «Un’attività congiunta per ribadire che il mare in salute è un bene di tutti», dice il sindaco Francesco Forgione.

Le reti fantasma non solo rappresentano un inquinamento che danneggia habitat e biocenosi ma, come dice il termine stesso, costituiscono una pressione aggiuntiva in termini di prelievo non quantificabile poiché, adagiate sui fondali marini, possono continuare la loro azione di cattura, anche in via accidentale.