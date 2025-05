Favignana, aggredisce i soccorritori e tenta di rubare l’ambulanza

Foto di Anpas Sicilia

Notte di paura a Favignana, nell’arcipelago delle Egadi, dove un giovane in evidente stato di alterazione ha aggredito due volontari dell’associazione Anpas Paceco Soccorso durante un intervento di emergenza. Allertati per un codice giallo, i soccorritori sono stati minacciati con un coltello e un accendino, poi colpiti con calci e pugni. Il giovane ha anche tentato di fuggire a bordo dell’ambulanza, ma è stato bloccato grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine. È il secondo episodio in un mese ai danni di volontari Anpas in Sicilia. Cresce la preoccupazione per la sicurezza del personale sanitario.