Farmacie online, il 2024 inizia con il segno positivo: crescono giro d’affari e confezioni vendute

Sono passati dieci anni da quando le farmacie e le parafarmacie online sono state decretate legali nel nostro Paese. Nonostante il tempo trascorso da allora e i quasi cinque anni passati dall’inizio dell’emergenza Covid, spartiacque che ha dato un boost senza eguali al fatturato degli e-commerce di farmacia, i dati continuano a palesare segni positivi.

Questi ultimi riguardano sia il fatturato, sia il numero di confezioni vendute. Nel solo 2023, il giro d’affari complessivo è stato interessato da un incremento del 20,3% rispetto all’anno precedente. Come evidenziato dalle rilevazioni del provider Iqvia, è cresciuto anche il numero di confezioni vendute, che ha raggiunto i 79 milioni di unità.

Come sta andando il 2024? Dopo un lieve rallentamento nei primi mesi, la situazione si è assestata e i numeri hanno ripreso a crescere. Come evidenziato sempre da Iqvia, nel corso del trimestre iniziale di quest’anno il giro d’affari registrato è stato pari a 290 milioni di euro (+17,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).

Questi numeri, frutto di fattori come la necessità di risparmiare, la comodità e la riservatezza, stanno portando numerose realtà attive nel mondo della farmacia a innovare la strategia, con lo scopo di raggiungere il maggior numero possibile di persone. È il caso di CEF, cooperativa storica del comparto che, a inizio 2023, ha aperto un e-commerce con store locator, per rispondere al meglio alle istanze di un mercato dominato dalle grandi catene e dai network internazionali.

Per quanto riguarda i prodotti venduti, nel corso degli anni è stato possibile assistere a diversi cambiamenti. Un caso esemplare è quello dei dispositivi medici che, dopo il boom del periodo pandemico, con la fine dell’emergenza sanitaria ha visto affacciarsi sulla scena un trend all’insegna del calo drastico (-45%).

È andata invece avanti la crescita delle vendite degli integratori attraverso il canale online della farmacia. Questi prodotti, il cui mercato vede il nostro Paese in una posizione di leadership a livello UE, nel corso delle prime 14 settimane dell’anno in corso hanno visto gli acquisti dalle e-farmacie raggiungere un fatturato di 155 milioni di euro, con oltre 10 milioni di confezioni vendute.

Se si confrontano questi dati con lo stesso periodo del 2023, anche in questo caso la crescita è notevole e corrisponde rispettivamente al 18,8 e al 12,5%. Segno positivo anche per i prodotti per la cura della persona, il cui giro di affari degli acquisti da e-farmacia è cresciuto del 18,4% dai primi tre mesi del 2023 a quelli iniziali di quest’anno.