Ex lavoratori Dusty occupano la corte di Palazzo degli Elefanti. Momenti di tensione, vigile urbano finisce a terra

Sono stanchi ed esasperati. Si sentono presi in giro, abbandonati al loro destino. Gli ex lavoratori della Dusty, rimasti a casa dopo il cambio appalto nel lotto Centro, hanno occupato questa mattina, per alcune ore, la corte di Palazzo degli Elefanti. Erano stati convocati dal commissario straordinario del Comune di Catania, Federico Portoghese. Ma ancora una volta non erano arrivate le rassicurazioni sperate.

«Per le assunzioni c’è un bacino prefettizio da cui attingere – spiegano – ma le regole non vengono rispettate».

E così la rabbia prende il sopravvento. Sono attimi concitati. Gli animi si riscaldano. Un vigile urbano in servizio perde l’equilibrio e finisce a terra, per fortuna senza riportare conseguenze. Sul posto un’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine per ristabilire la calma. Una calma impossibile da ritrovare. Senza lavoro, senza certezze.

