«In questi mesi, si è formato un equipaggio di terra anche qui». A Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa, domani (domenica 12 ottobre) ci sarà il prima evento organizzato alla villa comunale dal comitato per la Palestina dal titolo Art4Gaza.

L’evento per la Palestina a Canicattini Bagni

«Così, dal basso e dalla forza del collettivo, è nata questa prima iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi per la Palestina a Canicattini Bagni», spiegano i componenti del comitato. «Perché, anche dopo la firma di questo trattato – sottolineano – a Gaza la pace bisognerà ricostruirla. E sarà necessario continuare a portare avanti atti di resistenza civile per non normalizzare mai gli orrori della guerra». Una iniziativa che, sin dall’inizio, ha visto la collaborazione da parte di diverse associazioni, locali tra cui l’Agesci, la Consulta giovanile e il comitato siracusano per la Palestina.

L’intervento di Antonio Mazzeo

Una iniziativa pensata soprattutto per sensibilizzare i cittadini e le cittadine di ogni età sul genocidio in Palestina. E anche per raccogliere dei fondi da destinare ad associazioni umanitarie che operano nella Striscia di Gaza. Dalla musica all’arte, dalla poesia ai laboratori di giocoleria e di lettura, saranno diversi i linguaggi utilizzati, per sensibilizzare su quanto avviene in Palestina. Nel corso della giornata sarà proiettata anche una videointervista realizzata ad Antonio Mazzeo. L’attivista e giornalista siciliano che, nel mese di luglio, è stato a bordo della nave Handala della Freedom Flotilla che è salpata da Siracusa.

I cancelli della villa comunale di Canicattini Bagni per l’evento dedicato alla Palestina saranno aperti a partire dalle 11.30. All’interno sarà allestito un mercatino dell’artigianato e degli stand con merchandising a tema. Parte del ricavato degli artigiani e delle artigiane sarà devoluto alle realtà che operano per il popolo palestinese. Sia nella mattinata che durante il pomeriggio saranno organizzati dei laboratori per i bambini. Per l’intera durata dell’evento si alterneranno interventi di approfondimento e diverse esibizioni musicali. In particolare, alle 17.30 è prevista l’esibizione di Davide Di Rosolini. Nell’area ristoro sarà possibile mangiare sia a pranzo che a cena.

La partecipazione anche del sindaco

«Abbiamo dedicato tutte le nostre manifestazioni estive al tema della pace e del rispetto dei diritti umani, chiedendo il cessate il fuoco a Gaza», sottolinea il sindaco di Canicattini Bagni Paolo Amenta. Anche il primo cittadino interverrà nel corso di Art4Gaza. «Attraverso la musica, anima della nostra comunità – aggiunge Amenta – abbiamo lanciato al mondo il messaggio forte della pace, dei diritti umani. Per questo – conclude il sindaco – domenica saremo alla villa comunale per l’iniziativa del comitato canicattinese per la Palestina».