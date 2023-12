Catania, evade dai domiciliari e borseggia una donna

Furto con destrezza ed evasione, sono questi i reati per cui i carabinieri hanno arrestato a Catania un 60enne pregiudicato siracusano. L’uomo, che sarebbe dovuto restare nella casa dove era sottoposto ai domiciliari, è invece uscito e ha rubato il portafoglio dalla borsa di una signora distratta nel guardare le vetrine di un’attività commerciale nel quartiere Picanello del capoluogo etneo.

Intenta a fare acquisti, solo diversi minuti dopo la vittima si sarebbe accorta di avere subito il furto. È stata la vigilanza del negozio a chiamare il numero unico per le emergenze (112) per chiedere l’intervento di

una pattuglia dei carabinieri. Arrivati sul posto, i militari hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e ricostruito tutta la scena. Tra la folla, sono riusciti a riconoscere e a bloccare l’uomo, che era ancora in giro.

Durante la perquisizione, nella tasca interna del giubbotto è stato trovato il portafoglio in pelle di colore nero di una nota marca, che poco prima era stato rubato dalla borsa della signora. La refurtiva è stata consegnata alla legittima proprietaria. L’uomo è stato portato in caserma, dove i militari hanno approfondito gli accertamenti e hanno scoperto che era sottoposto alla detenzione domiciliare nel Siracusano, dove stava scontando proprio una condanna per furto. L’uomo è tornato agli arresti domiciliari.