Siracusa, evade dai domiciliari per andare in un hotel in disuso con un’amica

Avrebbe dovuto restare nell’abitazione in cui era sottoposta agli arresti domiciliari, ma i carabinieri non l’hanno trovata quando sono andati a fare un controllo. Nel corso delle successive verifiche, i militari hanno rintracciato la 46enne di Siracusa in una struttura alberghiera in disuso in compagnia di un’amica.

La donna, che si trovava già sottoposta agli arresti domiciliari per furto, è stata arrestata di nuovo per evasione. Concluse le formalità di rito, come disposto dall’autorità giudiziaria aretusea, la 46enne siracusana è stata portata di nuovo in casa sua ai domiciliari.