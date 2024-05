Militello: evade per andare a casa di una parente, ma lei chiama i carabinieri

Sottoposto agli arresti domiciliari nella sua casa di Militello in Val di Catania, un 19enne è evaso per andare a casa di una parente e chiederle di procurargli una dose di marijuana. La donna, però, appena lo ha visto arrivare nella propria abitazione con quella richiesta, ha chiamato i carabinieri.

Quando i militari sono arrivati sul posto, il 19enne era già riuscito ad andare via. Dopo un’ora di ricerche, il giovane è stato trovato in un terreno incolto nella zona di via Cavour. Bloccato, il ragazzo è stato perquisito. I carabinieri gli hanno trovato addosso due coltelli a a serramanico: uno nella tasca dei pantaloni e l’altro dentro un marsupio. Il 19enne è stato arrestato per evasione e porto abusivo di armi ed è stato portato nel carcere di Caltagirone.