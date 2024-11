Evade da domiciliari e si spaccia per il fratello, arrestato a Catania

Dopo essere evaso dai domiciliari un 39enne si è spacciato per il fratello durante un controllo dei carabinieri. Il fatto è accaduto a Catania, in via Capo Passero. Ai militari dell’Arma ha detto di non avere documenti ma a tradirlo è stato il verbale che attestava la misura degli arresti domiciliari a suo carico che aveva in tasca. Portato in caserma, a svelare la sua vera identità sono state le impronte digitali. Il 39enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto e disposto che fosse rinchiuso nella casa circondariale di piazza Lanza.