Etna nord, isolato il rifugio Ragabo. Oltre un metro di neve e 23 persone bloccate

Sono 23 le persone bloccate all’interno del rifugio Ragabo a causa di una forte nevicata che da ieri interessa la zona. L’albergo si trova sul versante di Linguaglossa di Etna nord, a quota 1425 metri sul livello del mare, lungo la strada provinciale Mareneve. Arteria, quest’ultima, chiusa alla circolazione dopo la firma di un’ordinanza da parte della Città metropolitana di Catania. Per la neve è impossibile raggiungere anche la stazione di piano Provenzana a quota 1810 metri. Tutte le strutture della zona in questo momento sono senza energia elettrica e linea telefonica. «C’è un gruppo elettrogeno attivo al rifugio Ragabo – spiega a MeridioNews Alessandro Lo Giudice – mentre la strada è completamente chiusa. Mancano i mezzi della Città metropolitana per sgomberare la strada e questa mattina, da piano Provenzana, è stata inviata una ruspa e un mezzo della ditta privata Etnapromotour. Il Comune di Linguaglossa e le forze dell’ordine sono a lavoro ma la situazione non è semplice».

Foto di pianoprovenzana su Instagram