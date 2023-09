Etna, muore ultramaratoneta di 55 anni. Era impegnato in una gara di 100 chilometri

Un uomo di 55 anni, Roberto Fornaro, è morto a causa di un infarto che lo ha colpito mentre era impegnato nella Etna extreme – 100 km del vulcano, gara di ultramaratona partita da Bronte, in provincia di Catania, e che si sarebbe dovuta concludere sempre nella cittadina del pistacchio. Gli atleti erano impegnati in un percorso di 100 chilometri che si snoda come ogni anno attorno l’Etna, passando dai territori di Randazzo, Linguaglossa, Zafferana Etnea e dal rifugio Sapienza.

Fornaro era originario di Castelgolberto, piccolo Comune di circa 6000 abitanti in provincia di Vicenza. Per l’uomo, nonostante l’arrivo dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare. La corsa è stata interrotta al 50esimo chilometro, quando gli atleti di testa erano arrivati nella zona di Milo. Fornaro, di professione barbiere, era appassionato di corsa e calcio, sport che lo vedeva impegnato come allenatore delle giovanili della società locale Castelgolberto Lux.