Foto di INGV OVE

Etna, nuova emissione di cenere. Disposta la riduzione degli arrivi all’aeroporto di Catania

05/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Nuova fase eruttiva sull’Etna. Dalle 7.45 di questa mattina l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato emissioni di cenere dalla bocca situata sull’alto fianco orientale del cratere Voragine, con un’intensificazione dell’attività intorno alle 8.45.

Secondo gli esperti, la nube eruttiva ha raggiunto un’altezza di circa 1,5 chilometri sopra la sommità del vulcano ed è sospinta verso Sud e Sud-Sud-Est. I modelli previsionali indicano che la dispersione della cenere continuerà nelle prossime ore verso i settori meridionali.

Eruzione dell’Etna: la situazione all’aeroporto di Catania

L’Osservatorio Etneo segnala inoltre che l’ampiezza media del tremore vulcanico rimane su valori elevati e continua a mostrare una tendenza all’aumento, con un picco registrato intorno alle 8.30. Le sorgenti del tremore sono localizzate nell’area della Voragine, a circa 3.000 metri di quota. Nei giorni scorsi era proseguita l’attività stromboliana alla Voragine, mentre la colata lavica iniziata il 26 giugno da una bocca a quota 3.030 metri si è definitivamente esaurita nella giornata di ieri.

Intanto la Sac, società aeroporto Catania, ha comunicato la riduzione degli arrivi a cinque voli fino alle 21. Un provvedimento necessario dopo la chiusura dello spazio aereo B2 dell’aeroporto internazionale Fontanarossa. «I passeggeri – si legge in una nota della società – sono pregati di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026
Leggi la notizia

Nuova fase eruttiva sull’Etna. Dalle 7.45 di questa mattina l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato emissioni di cenere dalla bocca situata sull’alto fianco orientale del cratere Voragine, con un’intensificazione dell’attività intorno alle 8.45. Secondo gli esperti, la nube eruttiva ha raggiunto un’altezza di circa 1,5 chilometri sopra la sommità del vulcano ed è […]

Ancora una sparatoria a Catania: un ferito in pronto soccorso
Leggi la notizia

Nuova fase eruttiva sull’Etna. Dalle 7.45 di questa mattina l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato emissioni di cenere dalla bocca situata sull’alto fianco orientale del cratere Voragine, con un’intensificazione dell’attività intorno alle 8.45. Secondo gli esperti, la nube eruttiva ha raggiunto un’altezza di circa 1,5 chilometri sopra la sommità del vulcano ed è […]

Incendiati tre mezzi Asp Ct all’ospedale di Giarre: fermato un 49enne
Leggi la notizia

Nuova fase eruttiva sull’Etna. Dalle 7.45 di questa mattina l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato emissioni di cenere dalla bocca situata sull’alto fianco orientale del cratere Voragine, con un’intensificazione dell’attività intorno alle 8.45. Secondo gli esperti, la nube eruttiva ha raggiunto un’altezza di circa 1,5 chilometri sopra la sommità del vulcano ed è […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026
di

L’oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026 parte con lo splendido Giove in Leone, che si intende perfettamente con Urano e Marte in Gemelli. Auspicando crescita per il Leone, che contrasta però con i dubbi di Plutone, e un’espansione controllata per i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario. La bella Venere arriva […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Hotel e strutture ricettive: tre incentivi per un investimento competitivo
di

Digitalizzazione, efficientamento energetico e riqualificazione degli immobili: hotel, b&b e varie strutture ricettive hanno oggi diversi incentivi per sostenere gli investimenti del comparto turistico. La vera sfida, però, è utilizzarli all’interno di una strategia di crescita. In un’estate che, con l’arrivo dei turisti e l’ondata di caldo torrido, fa riflettere sui consumi energetici elevati e […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze