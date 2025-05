Presentata ufficialmente la tredicesima edizione di Etna Comics, a Catania dal 30 maggio al 2 giugno

Etna Comics torna a Catania e si reinventa, trasformando il centro in un grande palcoscenico della cultura pop. L’edizione 2025 si snoderà in tre aree strategiche: piazza Giovanni XXIII con l’Asian Wave, Le Ciminiere e Palazzo della Cultura, collegati da navette gratuite. Hashtag ufficiale sarà #shockinmytown, omaggio a Franco Battiato, cui è dedicato anche il manifesto firmato da Igort. Un atto d’amore per il maestro siciliano, a 80 anni dalla nascita.

Fiore all’occhiello sarà l’Area Comics, con autori come Igort, Val Romeo, Pastrovicchio, e ospiti internazionali come Alex Saviuk e Nick Dragotta. Attesissimo il ritorno di Yumiko Igarashi, autrice di Candy Candy. La collaborazione con la Rai porterà il progetto Porte Aperte per studenti, che vivranno l’esperienza di un set televisivo reale.

Spazio anche ai videogiochi, con Giorgio “Pow3r” Calandrelli, e alla Creator Lounge con LallaWaffle e Krisfits. Novità assoluta la Potter Alley, con Devon Murray e Cliff Wright. Sul palco, Maccio Capatonda e i concerti di Giorgio Vanni e Sugarfree animeranno le serate. Immancabile l’asta benefica in favore della Locanda del Samaritano. Etna Comics è sempre più motore culturale e orgoglio cittadino, come sottolineano le istituzioni: un modello di crescita e inclusione per l’intera Catania.