Continua la collaborazione tra Etna Comics e Flazio.com: «Quest’anno presenti con uno stand anche per il recruiting»

Binomio vincente non si cambia. È così per Etna Comics e Flazio.com. Anche quest’anno, infatti, a occuparsi del sito web dell’undicesima edizione del Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop – che andrà in scena a Le Ciminiere di Catania dall’1 al 4 giugno – è stata la squadra dell’azienda catanese Flazio.com, la prima piattaforma no-code italiana per realizzare e gestire siti professionali in autonomia anche senza competenze specifiche. «Per noi è sempre motivo di grande orgoglio avere l’opportunità di lavorare in sinergia con altre importanti realtà del nostro territorio», dice il Cmo di Flazio.com Calogero Milazzo.

Ai professionisti del digitale è stato affidato il restyling del sito di quello che, ormai da anni, è riconosciuto come il più grande festival del fumetto del sud Italia. «Abbiamo modificato il layout grafico – spiega Dario Privitera, creative director di Flazio.com – per renderlo più armonico al nuovo manifesto». Un progetto del maestro mondiale Milo Manara che ha rappresentato una Sant’Agata dei nostri tempi: con lo sguardo rivolto al cielo, la patrona di Catania è vestita di rosso e blu, i colori della città. Ed è grazie alla collaborazione con Flazio.com se il sito di Etna Comics si trova nella prima pagina dei motori di ricerca, con una spinta di visibilità importante, e se la navigazione risulta piacevole. Oltre che utile: sul sito, infatti, appassionati e curiosi possono conoscere il programma dell’evento, i partner e gli ospiti; ma anche acquistare i biglietti online evitando le lunghe file all’ingresso del centro fieristico etneo.

Non solo virtuale. La presenza di Flazio.com a Etna Comics quest’anno sarà anche fisica. «Saremo presenti a Le Ciminiere nelle giornate di sabato e domenica – assicurano dal team – con uno stand che non servirà solo a farci conoscere, ma a conoscere a nostra volta». Con un’attività di recruiting da parte di Flazio.com che punta alla selezione di potenziali candidati da inserire in azienda per le figure di: full stack developer, frontend developer, backend developer, web designer, Ui / Ux designer, marketing manager, strategic account manager, customer care expert e sales manager. Chiunque fosse interessato, può inviare il proprio curriculum vitae o il proprio portfolio all’indirizzo mail job@flazio.com. Inoltre, durante le giornate di Etna Comics, nello stand di Flazio.com sarà possibile acquistare un dominio per realizzare il proprio sito web a soli 3,99 euro.