Etna, allerta rossa per nuova eruzione

Foto da Ingv vulcani su Facebook

Allerta rossa per l’Etna a seguito di una nuova attività esplosiva osservata nei crateri sommitali, con forte emissione di cenere, fino a un’altezza stimata in circa 3500 metri. Da ieri sera alle 22, l’osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato l’intensa attività stromboliana nel cratere di sud-est con l’emissione di una nube eruttiva.

L’osservatorio etneo alle 6.15 di questa mattina ha emesso un avviso per il volo, un Vona, di colore rosso. L’attuale fase eruttiva del vulcano attivo più alto d’Europa, al momento, non impatta sull’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini. Attualmente i valori del tremore vulcano sono ancora su valori alti. La localizzazione del centroide delle sorgenti del tremore ricade nell’area del cratere di sud-est a una quota di circa 2800 metri sopra il livello del mare. Le reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo non mostrano allo stato attuale variazioni significative.