Vittoria, si fa inviare foto hot e poi la minaccia di pubblicarle. Arrestato per estorsione

Un uomo è finito in carcere per il reato di estorsione. Dalle indagini, risalenti al 2017, è emerso che il cittadino di origine straniera ma residente a Vittoria (in provincia di Ragusa) si sarebbe fatto inviare foto e video di natura sessuale da una donna con cui aveva iniziato a sentirsi con dei messaggi. A quel punto, l’uomo avrebbe ricattato la vittima chiedendole dei soldi per non divulgare in rete i contenuti. La donna, dopo avergli consegnato un’ingente somma, ha denunciato i fatti alla polizia. Dopo un lungo periodo di irreperibilità, l’uomo è stato rintracciato e portato al carcere di Ragusa.