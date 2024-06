Per un’estate trendy, fatevi fare le corna. E Catania si conferma capitale di tendenza

«Fatti fare le corna» non è più un insulto. È quasi un augurio. Le corna, a Catania, sono un trend inarrestabile. Secondo la stima di un sito specializzato, la prima città per propensione al tradimento è proprio la città etnea, con l’83 per cento. Seguono Cagliari con l’80 per cento e Roma con il 79 per cento. Non è la prima volta che la città di Catania si conferma città di cornute e cornuti. Più o meno a inizio di ogni estate vengono fuori queste statistiche e Catania ci ha sempre reso orgogliosi di quanto siete cornuti. Ma, a mia memoria, è la prima volta che si parla di percentuale di propensione al tradimento. Con l’83 per cento non solo vi consiglio di farvi fare le corna, ma vi consiglio anche di essere cornuti contenti, perché, come si sa, a Catania, siete tutti troppo alla moda di tendenza che frequentate i posti in con gli outfit giusti (anche quando sono sbagliati sono finto sbagliati per essere alternativi) e non ve la potete perdere questa occasione per farvi intappare le corna: quest’estate si portano assaione.

Il sito spiega che la tendenza cervo è dovuta al caldo, che fa salire il desiderio. Evidentemente il sito non è materialmente ubicato in Sicilia perché oramai siamo nel deserto subsahariano, fra un po’ con la sabbia che casca dal cielo ci saranno le dune, e fotticchiare è l’ultima cosa che può passare per la mente, a meno che non accendi l’aria condizionata e una fottutina ti costa quanto la Germania. No, farsi intappare le corna, secondo me, è proprio una caratteristica etnica (nel senso dell’Etna), i catanesi sono proprio cornuti dentro: si vede dalla faccia. Però è giusto che adesso si può fare il coming out delle corna, perché, se sei alla moda, è giusto che ci devi fare la dannazza agli altri, se no che senso ha essere troppone alla moda di tendenza trend? Così, da quest’estate in poi, quando si vorrà fare un augurio a una amica o a un amico, gli si dirà: «Ma perché non vai a farti fare le corna?». Mentre, per vantarsela, in presenza di una porta, il catanese potrà assumere un atteggiamento tutto cantriato e dire: «Ma io non lo so se ci passo senza intapparmi le corna».

Il sito da ancora un altro motivo per questa moda di tradirsi tantissimo, dice che d’estate le coppie litigano di più. Niente, questo sito di Sicilia non ne capisce niente. Non è che le coppie in vacanza litigano e dopo si fanno le corna. A Catania si intappano le corna a vicenda per tutto l’anno e poi, quando arrivano le ferie, che ve le dovete sucare all’interno del legittimo matrimonio, nisciti pazzi perché non vi potete fare le corna e quindi litigate. Correggetemi se sbaglio. Ora che invece è di moda calmatevi, fate un bel sospiro di sollievo, organizzatevi per chi deve fare l’insalata di riso, e fatevi fare tranquillamente le corna anche in vacanza! Contenti?