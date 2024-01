Bronte, esplosivo per distruggere i parcometri. Sindaco: «Provo sdegno e vergogna»

Forse hanno approfittato del frastuono dei botti e dei fuochi d’artificio per entrare in azione. Di certo c’è che nel mirino, la notte scorsa, sono finiti i parcometri istallati nel territorio del Comune di Bronte, in provincia di Catania. Stando a quanto risulta a MeridioNews sono state fatte saltare in aria sei colonnine per gli stalli a pagamento. Gli autori probabilmente non erano a caccia di denaro, anche perché parcometri e strisce blu non sono ancora entrati in funzione. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi: dalla bravata all’azione pianificata anche perché da settimane la gestione dei parcheggi ha sollevato più di una polemica. Per identificare gli autori potrebbero risultare decisive le telecamere di videosorveglianza.

«Spero che guardando queste fotografie, soprattutto i giovani, possano provare le mie stesse emozioni: sdegno e vergogna», ha commentato il sindaco Pino Firrarello attraverso un post su Facebook. «Chi ha fatto questo non é degno di essere Brontese. Vergognatevi. Questa non é la Bronte che conosciamo».