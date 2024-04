Sciacca, esplode una bombola dentro casa di un’anziana: indagini in corso

Esplosione all’interno di una casa in via Avigliano a Sciacca, in provincia di Agrigento. La pensionata 77enne residente nell’abitazione è stata soccorso e portata al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II. Stando a quanto è stato ricostruito finora, a innescare la deflagrazione è stata fuga di gas da una bombola collegata al piano di cottura della cucina.

Il gpl sarebbe venuto in contatto con l’impulso elettrico di una stufa. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza l’appartamento dichiarandolo inagibile. Secondo quanto comunicato da fonti mediche, l’anziana sta bene. Della ricostruzione delle dinamiche e delle cause dell’esplosione si stanno occupando i carabinieri di Sciacca con il contributo dei pompieri.