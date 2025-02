Voli in arrivo sospesi all’aeroporto di Catania, 21 aerei sono stati dirottati a Palermo

Foto di Aeroporto Internazionale di Palermo Falcone Borsellino

Al momento 21 aerei che sarebbero dovuti atterrare all’aeroporto di Catania sono stati dirottati all’aeroporto di Palermo, due invece all’aeroporto di Comiso, in provincia di Ragusa. Infatti da oggi pomeriggio – e, al momento, fino alle 22:30 – all’aeroporto di Catania è stata disposta l’interruzione delle attività di volo in arrivo, «a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera», ha fatto sapere in una nota Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e di Comiso.

Tra i voli dirottati a Palermo ci sono i seguenti: quello da Pantelleria delle 14, il Roma Fiumicino delle 13:30, il Berlino delle 14, il Bergamo delle 13:45, il Roma Fiumicino delle 14:12, il Venezia delle 14:10, il Parigi delle 14:37, il Verona delle 14:33, il Roma Fiumicino delle 14:35, il Torino delle 14:47, il Milano Linate delle 14:40, il Sofia delle 14:19, il Budapest delle 15, il Katowice delle 14:42, il Roma Fiumicino delle 15:15, l’Amsterdam delle 15:22, il Malta delle 16:55, il Roma Fiumicino delle 17:45, il Milano Linate delle 17:55, il Roma Fiumicino delle 18:30, il Bergamo delle 18:45, il Verona delle 19:40, il Firenze delle 19:15, il Roma Fiumicino delle 21:05. A Comiso, invece, sono stati dirottati il Milano Malpensa delle 18:40 e il Milano Linate delle 19:55.