Foto di Dario De Luca

Eraclea Minoa, turista 58enne di Palermo muore annegato

Tragedia ad Eraclea Minoa, nell’Agrigentino. Un cinquantottenne palermitano è morto per annegamento al lido Garibaldi. L’uomo, in vacanza nell’Agrigentino, stava facendo il bagno quando ha avuto difficoltà a riemergere. Gli operatori medici, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Un elicottero proveniente da Caltanissetta era stato fatto atterrare sul luogo della tragedia.

