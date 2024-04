Enna, 43enne ruba un autocarro e viene arrestato nel Palermitano

Ruba un autocarro, ma viene colto sul fatto. A Enna un 43enne è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia. Intorno alle 11 del 2 aprile scorso l’uomo ha rubato, con la pratica dello scasso, un autocarro parcheggiato in una via di Enna. Il proprietario del mezzo, impegnato nella zona per dei lavori edili, pochi minuti dopo ha notato l’assenza del veicolo e ha chiamato le forze dell’ordine. Poco dopo agenti di polizia hanno intuito le possibili vie di fuga dell’uomo e hanno avvistato l’autocarro all’altezza dello svincolo Ferrarelle dell’Autostrada A19 Palermo-Catania. L’uomo è stato bloccato dalla polizia e arrestato a Buonfornello, nel Palermitano. Il 43enne è stato anche trovato in possesso di una ingente somma di denaro e di strumenti per aprire o per forzare serrature.