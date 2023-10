Enna: dissesto da 6 milioni al Comune di Leonforte. Quattordici richieste di rinvio a giudizio

I militari della guardia di finanza del comando provinciale di Enna hanno concluso le indagini coordinate dalla procura di Enna volte a verificare la corretta redazione dei bilanci del Comune di Leonforte, in dissesto dal 2015 ed ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale dalla Corte dei Conti. All’esito delle attività investigative, l’autorità giudiziaria ha emesso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e successivamente richiesto il rinvio a giudizio per 14 indagati: si tratta di componenti politici, funzionari amministrativi e membri dell’organo di revisione. L’accusa è quella di falso in atto pubblico aggravato, perpetrato nel tempo, tra il 2015 e il 2019.

Secondo le accuse gli indagati, a vario titolo, hanno formato e certificato false previsioni di entrata, prive di motivazione o basate su provvedimenti illegittimi, nonché scientemente sottostimato previsioni di spesa, con l’occultamento di debiti a carico dell’ente, fornendo una falsa rappresentazione dei risultati di gestione al fine di celare l’effettivo deficit finanziario di quasi 6 milioni di euro in cui versava il Comune, divenuto nel tempo strutturale.

