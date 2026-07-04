Enna si trasforma, ancora una volta, nella capitale italiana del tiro con l’arco storico. Dopo l’avvio ufficiale al Chiostro dell’Eremo di Montesalvo, con la cerimonia di investitura dei nuovi membri della Compagnia Arcieri del Castello di Enna, la città accoglie gli arcieri storici provenienti da tutta Italia per il XII Trofeo Maria SS. della Visitazione. Appuntamento ormai consolidato all’interno dei festeggiamenti dedicati alla patrona. L’evento, inserito nel calendario nazionale Fitast–Fitarco, unisce competizione sportiva e rievocazione storica, valorizzando il centro cittadino e il maestoso Castello di Lombardia, che fa da cornice alle prove di abilità, precisione e tecnica.

Il Trofeo Regnum Siciliae: lo spettacolo medievale

Oggi la scalinata del Duomo ospita il VI Trofeo Regnum Siciliae, una delle competizioni più suggestive dell’intera manifestazione. Gli arcieri, rigorosamente in abiti medievali, formano squadre composte da tre rappresentanti per ciascuna città partecipante. Un sorteggio abbina ogni squadra a uno degli antichi quartieri di Enna, dando vita a una doppia sfida: la conquista del trofeo e del VI Palio degli antichi quartieri.

L’appuntamento al Castello di Lombardia

Il momento più atteso è in programma domani, 5 luglio, all’interno delle mura del Castello di Lombardia. Il raduno dei partecipanti in costume medievale è previsto alle 8.30, mentre la gara inizierà alle 9. Il XII torneo Maria SS. della visitazione si sviluppa lungo un percorso di 20 piazzole, come stabilito dal regolamento sportivo Fiitast 2026, offrendo un’esperienza immersiva tra storia, sport e paesaggio.

Un evento per promuovere il territorio e la sua storia

A MeridioNews, il presidente della Compagnia arcieri del castello di Enna, Gaetano Campisi, racconta l’importanza della manifestazione: «Per il dodicesimo anno di fila, Enna ospita arcieri provenienti da ogni parte d’Italia per uno degli appuntamenti più attesi del panorama nazionale. La manifestazione è un’occasione di promozione del territorio e di valorizzazione del patrimonio storico cittadino». Una passione nata sul territorio nel 2012, con la fondazione dell’associazione sportiva di Enna: «Da uomini e donne che volevano praticare e far conoscere il tiro con l’arco storico e tradizionale». Oggi il gruppo conta 36 iscritti, con età compresa tra i 12 e gli 80 anni, e una quasi perfetta parità tra uomini e donne. Un dato che conferma la capacità della disciplina di coinvolgere generazioni diverse.

Il fascino del tiro con l’arco storico

«Il tiro con l’arco è uno sport che esalta postura, respiro, gestione delle emozioni e capacità di concentrazione. L’arco storico e tradizionale, privo di mirini, si basa interamente sull’istinto e la sensibilità dell’arciere». In una Enna che diventa un palcoscenico medievale, capace di richiamare appassionati, turisti e curiosi con la sua storia millenaria.