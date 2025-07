Sicilia in fiamme: 83 incendi in un solo giorno, emergenza in diverse province

La Sicilia affronta un’altra giornata di fuoco, con 83 incendi registrati in varie province. Le aree più colpite sono Catania (22 incendi, di cui 10 ancora attivi), Caltanissetta (19, con 6 in corso) e Agrigento (12, di cui 4 ancora in atto). Coinvolte anche le province di Enna, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani.

Dei roghi segnalati, 57 hanno interessato la vegetazione, 5 sono stati classificati come incendi boschivi, mentre 21 rientrano in altre categorie. Le operazioni di spegnimento sono state avviate sin dalle prime ore della giornata grazie al Corpo forestale regionale, con il supporto dei vigili del fuoco, della Protezione civile e di numerose associazioni di volontariato.

In cinque casi si è reso necessario l’intervento di mezzi aerei, tra cui quattro Canadair e alcuni elicotteri regionali. Questi hanno operato nei territori di Mazzarino, Belpasso, Castiglione di Sicilia, Buccheri, e Itala. Particolare attenzione è stata dedicata a Mazara del Vallo, dove un incendio ha minacciato alcune abitazioni nella zona di Tre Fontane. Qui, i vigili del fuoco hanno richiesto il supporto delle organizzazioni di volontariato coordinate dalla Protezione civile.