Eletto il direttivo della sezione catanese dell’associazione italiana giovani avvocati

Sono state rinnovate la cariche sociali della sezione catanese dell’associazione italiana giovani avvocati (Aiga). L’assemblea dei soci si è svolta ieri (lunedì 30 giugno) alla biblioteca del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Catania. Nell’occasione, la sezione – fondata nel marzo del 1972 – ha proceduto al rinnovo delle cariche sociali in vista del prossimo congresso nazionale Aiga che avrà luogo a Bergamo (in Lombardi) dal 13 al 15 novembre. Il presidente uscente Andrea Rumasuglia si è congedato ringraziando il direttivo per il lavoro svolto a livello locale e nazionale, dando avvio alle procedure elettive.

All’unanimità è stata eletta presidente per il biennio 2025 – 2027 l’avvocata Laura Seminara, penalista dello studio legale Galati. La presidente ha designato come componenti del consiglio direttivo della sezione di Catania: Stefania Alagona (vicepresidente); Roberto Russo Morosoli (consigliere nazionale); Roberta Guzzardi (segretaria); Nicoletta Pistarà (tesoriera); Antonio Gullotta e Vincenzo Geraci (consiglieri di Sezione); Alessandra Pescetti (referente consulta dei praticanti) e Cataldo Antonio Fonti (social media manager). La neopresidente ha ringraziato il presidente uscente e tutta l’assemblea dei soci per averle concesso di guidare la storica sezione, promettendo il massimo impegno nel portare avanti le istanze della giovane avvocatura catanese.