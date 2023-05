Pallanuoto donne, l’Ekipe Orizzonte vince lo scudetto. È il quarto consecutivo

L’Ekipe Orizzonte batte la Sis Roma 8-6 in gara 4 a Catania e chiude la serie per 3-1 aggiudicandosi così il 23esimo scudetto della sua storia. Per le giallorosse un match sempre in vantaggio di un gol anche grazie alla quaterna della mancina Andrews, poi vengono superate da una scatenata Morena Leone mvp del match che segna una tripletta fondamentale nel momento di difficoltà della squadra sotto 6-5. Le etnee fanno double dopo la vittoria della Coppa Italia, vincendo il quarto scudetto consecutivo. Per l’olimpionica Tania Di Mario, 44 anni a rete per il decisivo 7-6, si tratta del tredicesimo sigillo tricolore personale.