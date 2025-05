L’economia circolare e la sostenibilità aziendale: il case history del progetto Ebioscart Plus. È il titolo del convegno al Parlamento europeo, tramite cui l’esperienza del progetto siciliano ha valicato i confini nazionali, in un incontro promosso dal parlamentare europeo Ruggero Razza. Nel corso della conferenza sono stati presentati i risultati e le prospettive del progetto Ebioscart Plus, iniziativa europea dedicata al riutilizzo intelligente degli scarti biologici, approfondendo il ruolo centrale dell’innovazione e della sostenibilità nei processi produttivi contemporanei. Ad aprire i lavori è stato Carmelo Danzì, innovation broker del progetto: «Ebioscart Plus dimostra come un approccio circolare e integrato alla gestione degli scarti possa tradursi in una risorsa concreta per l’ambiente, l’economia e la salute pubblica – ha spiegato – Il progetto rappresenta il frutto di un lavoro multidisciplinare che valorizza la sinergia tra ricerca scientifica, imprese e istituzioni».

Sono intervenuti l’europarlamentare Paolo Inselvini, la responsabile scientifica Monica Cutrignelli, i responsabili delle linee di sviluppo Massimo Todaro e Claudio Vadalà, e Maria Elisabetta Pogliese, esperta nella validazione economica del progetto. Presente a Bruxelles anche il presidente dell’Assemblea della Regione Siciliana Gaetano Galvagno. La conferenza è stata moderata da Vincenzo Russo, responsabile neuroscienze del progetto Ebioscart Plus, e ha visto, inoltre, l’intervento di Maurizio Ferro, medico-chirurgo che ha offerto un contributo sanitario sull’importanza delle pratiche sostenibili. Un’esperienza di respiro europeo che ha confermato il progetto Ebioscart Plus come un modello virtuoso di economia circolare, capace di coniugare innovazione, sostenibilità ambientale e ricadute socioeconomiche, in linea con le priorità della strategia europea per un futuro più verde e responsabile.