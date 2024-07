Droga: spaccio di hashish a Pantelleria, tre arresti dei carabinieri

I carabinieri della stazione di Pantelleria hanno arrestato tre persone (un 19enne del luogo e due 23enni stranieri) per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Insospettiti dal continuo via vai di persone dall’abitazione dei due, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha portato al ritrovamento di un panetto di hashish e 6 dosi della stessa sostanza nella disponibilità del 19enne e ulteriori 5 panetti e materiale per il confezionamento nella disponibilità dei due stranieri. La sostanza stupefacente rinvenuta e il denaro contante – circa 700 euro – sono stati sottoposto a sequestro. A seguito dell’udienza di convalida, per i tre soggetti sono state disposte le misure dell’obbligo di dimora a Pantelleria, la permanenza a casa durante le ore notturne e l’obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria.