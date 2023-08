Siracusa, quaranta dosi di droga nascoste sotto un mucchio di foglie

Un mucchietto di foglie sistemate in modo strano sotto un albero in via Santi Amato, una delle più note piazze di spaccio della città di Siracusa. È stato questo a insospettire gli agenti che hanno deciso di spostare il fogliame per capire cosa nascondesse. Sotto, i poliziotti hanno trovato dieci dosi di cocaina, 18 dosi di crack e 12 dosi di hashish. Le sostanze stupefacenti, già sistemate e pronte per essere vendute, sono state sequestrate.