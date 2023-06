Controlli nel quartiere Librino. Trovati 15 chilogrammi di droga confezionata sottovuoto

Una piantagione di marijuana, munita di impianto di ventilazione, materiale per la coltivazione e per il confezionamento di droga, e 15 chili di droga già confezionata sottovuoto sono stati sequestrati dai carabinieri del comando provinciale di Catania. La sostanza stupefacente era in un appartamento disabitato nel rione Librino. Il ritrovamento è stato fatto nell’ambito di un’operazione nel quartiere di contrasto all’illegalità diffusa eseguita con la polizia locale e l’ausilio di tecnici dell’Enel. Durante i controlli sono state denunciate complessivamente cinque persone: tre per furto aggravato, in quanto si allacciavano abusivamente alla rete pubblica Enel, uno per porto abusivo di armi da taglio e uno per impiego di lavoratori in nero. Tre venditori ambulanti abusivi sono stati sanzionati amministrativamente.