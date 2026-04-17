Foto di carabinieri

Droga nascosta tra la vegetazione, denunciato 27enne a Naro

17/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

I carabinieri della stazione di Naro hanno denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Agrigento un 27enne del posto, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, al termine di un’attività di osservazione condotta dai militari dell’Arma.

Il nascondiglio

Nel corso del servizio, i carabinieri hanno notato il 27enne dirigersi in una zona periferica del centro abitato e addentrarsi tra la vegetazione, dove aveva predisposto un nascondiglio. La droga era occultata sotto un secchio bianco da pittura capovolto, all’interno di due barattoli di vetro a chiusura ermetica. Insieme allo stupefacente erano presenti anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Dopo aver manipolato il contenuto, presumibilmente per il porzionamento delle dosi, il giovane ha riposto tutto e si è allontanato a bordo di un’auto.

Sequestro e indagini

A quel punto è scattato l’intervento dei militari, che hanno recuperato e sequestrato 153 grammi di hashish e circa 90 grammi di marijuana, oltre al bilancino e a 39 bustine di plastica utilizzate per il confezionamento. Il materiale è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti sul giro di spaccio legato all’indagato.

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