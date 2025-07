Catania, scoperto laboratorio di marijuana in un ristorante nel rione San Berillo: arrestato 38enne

Un ristorante africano nel centro storico di Catania era diventato la copertura per un laboratorio illegale di droga. La polizia di Stato ha arrestato un uomo di 38 anni, originario del Senegal, che gestiva l’attività e usava il magazzino del locale per trattare marijuana con sostanze chimiche pericolose. L’operazione antidroga è scattata nel quartiere di San Berillo Vecchio, dove gli agenti della squadra mobile hanno notato due uomini aggirarsi in modo sospetto nei pressi dell’attività commerciale. Fermati per un controllo, i due sono stati trovati in possesso di alcune dosi di marijuana.

Il sospetto ha spinto i poliziotti, affiancati dall’unità cinofila, a perquisire il ristorante. Nel magazzino, nascosti nel cassonetto di una tapparella, è stato scoperto un chilo di marijuana. In un secchio, invece, sono stati rinvenuti agenti chimici sospetti, ritenuti utili a modificare la composizione della droga. Altri 17mila euro in contanti sono stati trovati in vari nascondigli del locale. La perquisizione è poi proseguita nell’abitazione dell’uomo, dove gli agenti hanno trovato 7,7 chili di marijuana suddivisi in sacchetti, identica a quella già sequestrata, e ben 161mila euro in contanti, probabilmente frutto dell’attività di spaccio.

Le analisi della polizia scientifica hanno confermato la presenza di un cannabinoide sintetico ad alto rischio per la salute. Tra le sostanze chimiche, è stato isolato un precursore in grado di trasformare la marijuana in una versione potenziata e molto più pericolosa. Il 38enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.