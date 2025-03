Catania, gira in auto con la droga sotto il sedile

La droga nascosta sotto il sedile della macchina. Così è stato scoperto e arrestato dalla polizia un catanese incensurato di 31 anni che è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di marijuana e hashish. In via Torino, a Catania, gli agenti hanno fermato l’auto con alla guida un 31enne per un controllo.

Nel corso delle verifiche, i poliziotti hanno trovato sotto i sedili posteriori e nello sportello del lato guida trenta involucri di marijuana, per un peso complessivo di 86 grammi e altri sette involucri con dentro hashish del peso di 32 grammi. Addosso al 31enne sono stati trovati soldi ritenuti il frutto dell’attività di spaccio. Il 31enne è stato arrestato e sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.