Droga: carico da 1,5 milioni di euro diretto a Malta, un arresto a Pozzallo

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli nel porto di Pozzallo, in collaborazione con la polizia stradale di Ragusa, hanno scoperto 3,4 chili di cocaina pura e 11 chilogrammi di marijuana all’interno del bagagliaio di una vettura in partenza per l’isola di Malta.Malgrado la verifica finalizzata alla ricerca di autovetture rubate abbia dato esito negativo, il controllo è stato esteso al bagagliaio, della medesima vettura pronta all’imbarco, per verificarne il contenuto.

All’interno sono state rinvenute due grosse borse contenenti 10 buste di sostanza stupefacente del tipo Marijuana e 3 buste di cocaina per un valore complessivo di mercato di circa 1,5 milioni di euro. L’autista, un 43enne italiano, è stato arrestato e condotto in carcere a disposizione della procura di Ragusa.

Articoli correlati