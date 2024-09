In casa oltre mezzo chilo di droga, arrestato un 28enne a Favara

A Favara, in provincia di Agrigento, è stato arrestato un 28enne con precedenti di polizia per detenzione ai fini di spaccio di droga. Il giovane, fermato durante un controllo, è stato trovato con 3 grammi di cocaina e 6.490 euro, ritenuti provento dell’attività illecita. La successiva perquisizione domiciliare dei carabinieri ha permesso di rinvenire altri 500 grammi di marijuana, 90 grammi di hashish già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre il 28enne, dopo la convalida dell’arresto, è stato sottoposto all’obbligo di dimora.