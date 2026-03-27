Licata, la droga nascosta dietro un muro abusivo in un garage

Droga nascosta in un garage a Licata. Nella cittadina in provincia di Agrigento, i carabinieri hanno arrestato un 22enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane era già sottoposto agli arresti domiciliari. L’arresto per droga è stato eseguito dai carabinieri di Licata con il supporto dei militari della sezione radiomobile e delle unità specializzate del nucleo cinofili di Palermo.

Cocaina e hashish nel vano occulto di un garage a Licata

L’attività, sviluppata nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, si è concentrata nel complesso di edilizia popolare di via Torregrossa. Ed è lì che i militari hanno trovato un ingente quantitativo di droga all’interno di un garage di Licata. Sostanza stupefacente che è poi stata sottoposta a sequestro.

Il fiuto dei cani antidroga

Determinante si è rivelato il contributo delle unità cinofile del nucleo di Palermo. Il fiuto dei cani antidroga Aron e Conan ha consentito di individuare un garage condominiale delimitato da opere murarie abusive. All’interno era stato ricavato un vano occulto. Nel locale sono stati rinvenuti circa 250 grammi di cocaina, suddivisi in cinque involucri sottovuoto, e circa 300 grammi di hashish. Al termine delle formalità di rito, su disposizione della procura di Agrigento, il 22enne è stato arrestato e portato nella casa circondariale Di Lorenzo. Lì il giovane resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.