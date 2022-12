Droga e armi a Siracusa: tre persone arrestate e sequestrata una bomba artigianale

Tre arresti, il sequestro di sette chili di droga, armi e di una bomba. Questo il bilancio di un’operazione contro il traffico di stupefacenti portata a termine dalla polizia di Siracusa in via Santi Amato, una delle principali piazze dello spaccio di Siracusa. Sono in carcere Steven Cicero, 26 anni, e Salvatore Polini, 32 anni, entrambi con precedenti penali, mentre ai domiciliari è finito un 40enne incensurato. Nel corso del controllo nella casa del 32enne, gli agenti hanno scoperto che l’uomo aveva nella sua disponibilità la chiave di un altro appartamento dentro il quale sono stati trovati oltre 7 chilogrammi tra cocaina, hashish marijuana, 2 pistole a tamburo, un fucile del tipo doppietta calibro 12 a canne mozze, un giubbotto antiproiettile, un paio di manette in metallo, vario munizionamento e due caricatori.

Nello stesso immobile è stato rinvenuto anche un ordigno esplosivo artigianale, del peso di circa 400 grammi, che e’ stato prelevato dal personale degli artificieri della questura di Catania. Prima di fare scattare il blitz gli agenti hanno assistito a quattro compravendite, con scambi di denaro e stupefacenti: il 40enne prendeva i soldi dei clienti tossicodipendente, per poi recarsi sotto casa del 26enne, ai domiciliari, che, a sua volta, provvedeva a dargli le dosi, lanciandole dal balcone.