Droga a domicilio: arrestato un 31enne catanese

Avrebbe utilizzato il cosiddetto metodo delivery per consegnare la droga, quindi portandola direttamente a casa degli acquirenti. Per questo motivo un 31enne catanese, già noto all’autorità giudiziaria, è stato arrestato dai carabinieri di Catania, dopo la perquisizione di rito.

In pratica, i carabinieri si sono resi conto che il 31enne girava con la sua utilitaria per la città, fermandosi però in alcune zone sospette. Per dare riscontro alle loro ipotesi, i carabinieri hanno osservato i movimenti del 31enne in modo discreto, seguendo i suoi giri a distanza, fino a quando giunti in zona Ognina, lo hanno visto mentre stava impostando sul navigatore un indirizzo da raggiungere.

A quel punto, i carabinieri, hanno intuito che si stesse recando a casa di qualche cliente per consegnare la droga e hanno deciso di fermarlo per procedere ad un controllo. Sottoposto a perquisizione, dunque, il 31enne aveva nelle tasche diverse dosi di marijuana, cocaina e crack per un totale di quasi 20 grammi che sono state sequestrate.