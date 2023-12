Enna: la droga nascosta in una chitarra, 17enne arrestata per spaccio

Dosi di hashish, già pronte per essere vendute, nascoste all’interno della cassa armonica di una chitarra. È quanto i carabinieri hanno trovato in casa di una 17enne di Enna che, per questo, è stata arrestata per spaccio di droga. Nel corso dei controlli, undici ragazzi – di cui anche alcuni minorenni – sono stati segnalati per consumo personale di sostanze stupefacenti.

L’abitazione della giovane, già sospettata di spacciare tra i coetanei, è stata perquisita: oltre alle dosi di hashish nascoste nella chitarra, i militari hanno trovato anche una cospicua somma di denaro. La 17enne è stata arrestata e il tribunale per i minorenni ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare dei domiciliari.