È stato trovato con marijuana e hashish nascosti in auto. Un pusher catanese di 26 anni è stato arrestato dagli agenti di polizia. L’uomo è stato individuato dai poliziotti in via Nuovalucello, fermo sul marciapiedi, nelle vicinanze di un locale molto frequentato. Fermato per un controllo, l’uomo è stato trovato con una bustina di marijuana in tasca e, ritenendo che potesse nascondere altra sostanza stupefacente, i poliziotti hanno perquisito la sua auto, parcheggiata pochi metri più avanti.

Nel corso dei controlli, nel portaoggetti nel retro del sedile passeggero, sono state ben 39 bustine di marijuana e tre bustine di hashish. Oltre alla droga, è stata rinvenuta la somma di 230 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Nel cellulare del 26enne sono state trovate diverse chat con un fitto scambio di messaggi con i clienti ai quali presentava le sostanze stupefacenti a disposizione. A conclusione degli accertamenti, il giovane è stato arrestato. Il giudice ha disposto la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, con la prescrizione della permanenza domiciliare nelle ore serali e notturne.