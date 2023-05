Foto Polizia di Stato - Pagina Facebook

Droga dalla Calabria a Palermo, 12 arresti nel quartiere Brancaccio

Dodici arresti per traffico e spaccio di droga a Palermo. In azione la polizia, che ha portato a termine l’operazione Bag disarticolando una organizzazione criminale che operava nel quartiere Brancaccio, alla periferia est di Palermo. Per undici indagati è stata emessa una ordinanza di custodia cautelare in carcere, per un dodicesimo sono stati disposti i domiciliari. Obbligo di dimora e di firma per altri tre coinvolti, mentre un sedicesimo indagato è stato sottoposto soltanto all’obbligo di firma. Gli indagati dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo sono complessivamente 17.

Queste le accuse, a vario titolo: associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, vendita e cessione di sostanze. L’operazione nasce da una indagine che nel maggio del 2022 aveva portato all’arresto di altre 31 persone, accusate di appartenere alla famiglia mafiosa di Brancaccio e di essere state parte attiva in un altro traffico di droga. Hashish e cocaina le sostanze acquistate tramite canali calabresi e poi rivendute a Palermo. Alcuni componenti della banda si occupavano di reperire la droga, altri avevano il compito di gestire lo spaccio.