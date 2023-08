Palermo, 144 chili di droga in un garage. Sui panetti Maradona e Scarface

Un box pieno di hashish e cocaina in via dell’Orsa Maggiore, nel quartiere Guadagna di Palermo. In particolare, 143 chili di hashish e un chilo di cocaina dal valore al dettaglio di oltre un milione di euro. È quanto hanno trovato i finanzieri del comando provinciale nello stesso garage in cui c’erano anche 17mila euro in banconote di diverso taglio. Sia le sostanze stupefacenti che i soldi sono stati sequestrati dalle fiamme gialle che hanno arrestato un 30enne palermitano. A trovare la droga è stato il fiuto del cane Elisir. Sempre all’interno dello stesso magazzino è stato rinvenuto tutto il materiale utile per il confezionamento delle sostanze stupefacenti. Nello specifico, anche diverse figurine di Maradona e Scarface utilizzate sui panetti di hashish.