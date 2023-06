Droga, arrestato minorenne con quasi 200 dosi di droga. Il blitz in via Capo Passero

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri a Catania perché trovato in possesso di 86 dosi di cocaina e 95 di crack. Accusato di di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, è stato bloccato in via Capo Passero nell’ambito di un articolato servizio di contrasto ai reati connessi agli stupefacenti svoltosi anche con l’ausilio di un elicottero del dodicesimo nucleo elicotteri.

Il giovane alla vista dei militari ha tentato di fuggire dopo essersi disfatto delle dosi ma è stato bloccato. Dopo avere recuperato la droga i carabinieri, in una buca per la posta di un edificio nel quale si era inizialmente rifugiato il 17enne, hanno trovato altre 42 dosi di crack. In tasca inoltre il giovane aveva 250 euro. Il minorenne è stato dapprima accompagnato nel centro di prima accoglienza di via Franchetti. Dopo la convalida dell’arresto è stato tradotto nel carcere minorile di Bicocca.