Cocaina, hashish e marijuana a Termini Imerese: due arresti e tre denunce

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri di Termini Imerese, in provincia di Palermo, per detenzione e spaccio di droga. Si tratta di un 33enne del luogo e di un 43enne palermitano, entrambi noti alle forze dell’ordine. Il 33enne, nel corso di una perquisizione personale, domiciliare e veicolare, è stato trovato in possesso di 3,4 chili di hashish, 26 grammi di cocaina e 200 grammi di marijuana, di materiale per il confezionamento e della somma di 3550 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Il 43enne, invece, è stato trovato in possesso di 200 grammi di hashish e 4 di cocaina. I due arresti sono stati convalidati dal Tribunale di Palermo che ha disposto la custodia cautelare in carcere per il termitano e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il palermitano. Sono stati, inoltre, denunciati in stato di libertà per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, un 24 enne, trovato in possesso di 14,5 grammi di hashish e della somma di 630 euro, un 34enne, un 23enne e un 17enne.