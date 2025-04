Catania, vedono i carabinieri e provano a scappare: droghe di ogni tipo in tasca e nel cruscotto

Hashish, marijuana, ketamina, cocaina e crack. Droghe di ogni tipo nascoste nelle tasche dei vestiti e nel cruscotto dell’auto. Per questo sono stati arrestati dai carabinieri un 39enne e un 41enne – entrambi catanesi già noti per precedenti specifici – per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio in via Garibaldi a Catania, i militari hanno incrociato una Fiat 500 L che, alla vista della pattuglia, avrebbe tentato di scappare per evitare il controllo. Raggiunta e fermata l’auto, i militari hanno proceduto con le perquisizioni.

Nelle tasche del 39enne è stata trovata una consistente quantità di sostanze stupefacenti già suddivise per tipologia e confezionate in dosi: 80 grammi di marijuana del tipo skunk, 28 grammi di hashish,

6,5 grammi di ketamina, 7 grammi di cocaina e 7,5 grammi di crack. Un altro pacchetto di marijuana è poi stato individuato all’interno del portaoggetti dell’auto. Durante le fasi del controllo, il 39enne avrebbe provato di nuovo ad allontanarsi, spintonando uno dei militari impegnati nella perquisizione. L’altro carabiniere è riuscito a bloccarlo. Tutti e due gli uomini sono stati arresti e sottoposti ai domiciliari. La droga ritrovata – che una volta immessa sul mercato avrebbe potuto fruttare un guadagno illecito

stimato in oltre 3500 euro – è stata sequestrata.