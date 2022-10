Droga, arrestato 47enne per spaccio in strada. Fermato con diverse dosi di marijuana

Un 47enne di Catania, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di droga. L’uomo era già sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di residenza. I militari lo hanno intercettato mentre, in via Don Gnocchi, consegnava un involucro rimanendo all’interno di un’automobile ferma sul ciglio della stradda. Sospettando si trattasse di una cessione di stupefacenti, i carabinieri sono intervenuti e hanno bloccato il pusher. Il 47enne è stato trovato in possesso di 17 contenitori di plastica contenenti marijuana e 340 euro ritenuti provento del reato. L’autorità giudiziaria ha disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.